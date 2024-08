Tenaris chiude il semestre con l'utile e i ricavi in calo

Tenaris archivia il semestre con un utile di 1,1 miliardi di dollari in flessione del 52% sul semestre. In flessione anche i ricavi a 6,7 miliardi di dollari (-18%). il secondo trimestre registra ricavi per 3,3 miliardi di dollari in calo del 18% (-3% sul precedente trimestre) rispetto ai 4 miliardi del pari periodo dello scorso anno. L'utile è di 348 milioni di dollari in flessione del 69% da 1,1 miliardi di dollari del secondo trimestre 2023. I ricavi sono stati più resistenti del previsto, con le spedizioni che si sono mantenute a un livello elevato in Medio Oriente, negli Stati Uniti e nelle regioni offshore mentre i prezzi medi di vendita hanno beneficiato di un mix favorevole di prodotti. I margini, tuttavia, sono stati influenzati - spiega la società - dal continuo calo dei prezzi degli octg nelle Americhe e l'utile netto ha risentito di un accantonamento straordinario Nel trimestre, il free cash flow è stato pari a 774 milioni di dollari e, dopo aver speso 459 milioni di dollari per i dividendi e 492 milioni di dollari per le spese di gestione.