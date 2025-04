Bf chiude il bilancio 2024 con un risultato netto in crescita a 13 milioni

Bf chiude il bilancio consolidato 2024 con un risultato netto in crescita a 13 milioni rispetto ai 4 milioni del 2023. Per Bf spa il risultato sale da 12 a 43 milioni. Il cda ha deliberato la proposta di dividendo in 0,076 euro per azione, in crescita del 73% rispetto al dividendo da 0,044 euro distribuito lo scorso anno.

Il valore della produzione consolidato passa da 1,387 miliardi nel 2023 a 1,505 miliardi nel 2024 (+8,5%). L'Ebitda consolidato aumenta da 75 milioni nel 2023 a 100 milioni nel 2024 (+33%).

Tra i diversi temi per la società che presidia tutta la filiera agroindustriale, "il settore sementiero rileva un incremento del valore della produzione (+13%, pari a 116 milioni nel 2024 da 103 milioni nel 2023) e un miglioramento della marginalità (Ebitda a 11 milioni, da 8 milioni nel 2023) per un differente mix di vendita che ha privilegiato i prodotti a genetica propria".

Il nuovo settore internazionale, che comprende BF International e le sue controllate, "registra nel 2024, primo anno di attività, un valore della produzione pari a 37 milioni e un Ebitda a 5 milioni".