Superbonus: Albano (Mef), misura salva nei crateri sismici

"Il Governo prosegue nella sua azione di tutela e sostegno delle comunità colpite dagli eventi sismici dell'Abruzzo 2009 e del Centro Italia 2016. A seguito della giornata di lavoro al Ministero dell'economia, in raccordo con la Presidenza del Consiglio, posso dichiarare che nel "decreto Superbonus", in via di emanazione, non è previsto alcun blocco a cessione di credito e sconto in fattura per i crediti "superbonus sisma" relativi alla ricostruzione del cratere appenninico, ma solo azioni di monitoraggio per salvaguardare i conti pubblici". Lo dichiara Lucia Albano, sottosegretario al Mef con delega alla ricostruzione post-sisma.