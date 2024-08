Rfi, risale la puntualità dei treni, ora in orario 8 su 10

Risale la puntualità dei treni negli ultimi giorni e, in particolare, nella giornata di oggi, mercoledì 7 agosto. E' quanto risulta, dai dati di Rfi secondo cui il 93,6% dei treni regionali è arrivato puntuale o entro i cinque minuti dall'orario previsto di arrivo, mentre più di otto treni a lunga percorrenza su dieci, fra treni Alta Velocità e Intercity, sono arrivati in orario. "Dati che -si legge in una nota- migliorano il trend registrato negli scorsi giorni la cui puntualità era stata comunque condizionata da eventi esterni, quali maltempo e persone non autorizzate nelle vicinanze dei binari". Sulla rete ferroviaria attualmente sono attivi circa 1.400 cantieri il cui incremento nel periodo estivo è legato alle ferie estive e alla chiusura delle scuole, con una sensibile riduzione di pendolari, studenti e della clientela business. Da lunedì 12 agosto partiranno due dei più importanti cantieri previsti in questo mese sulle linee Alta Velocità del Paese. Sulla AV Milano - Bologna inizieranno infatti i lavori di sostituzione di sei deviatoi con conclusione prevista il 18 agosto. Oltre ai tecnici Rfi, verranno impiegati circa 60 tecnici dell'impresa esecutrice distribuiti nei tre cantieri, con turnazioni che consentono di sfruttare le intere giornate ottimizzando quindi l'avanzamento delle lavorazioni. L'investimento economico è pari a cinque milioni di euro. Da lunedì 12 agosto partirà anche il cantiere di manutenzione di un viadotto della linea AV Roma - Firenze, fra Chiusi e Orvieto. La conclusione dei lavori è prevista per il 23 agosto. I sistemi di vendita sono stati aggiornati dai primi mesi dell'anno e i passeggeri sono stati informati delle modifiche prima dell'acquisto del biglietto.