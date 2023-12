Progetti importanti in corso per Brunini (Sea)

Sul fronte dell'intermodalità e dell'accessibilità reale degli aeroporti, dopo tanto attendere, sono in corso dei progetti infrastrutturali importanti, come ha dichiarato Armando Brunini, Amministratore Delegato di Sea Milan Airports, intervenendo all'Ansa Incontra in diretta su sito Ansa.it dedicato al futuro del trasporto aereo italiano. A proposito di Linate, ha aggiunto, l'M4 ha aperto a tutti gli effetti e si vede la differenza: la nostra stima è che il 30% dei passeggeri su Linate utilizzino la metropolitana, un salto di qualità. Entro la fine del 2024, la M4 arriverà a San Cristoforo, collegando così altri punti della città. Inoltre, Linate potrebbe essere collegata con l'alta velocità, un fatto importante. Anche su Malpensa ci sono buone notizie, con il 20% di passeggeri che utilizza il Malpensa Express. Per quanto riguarda l'alta velocità, è in corso un tavolo e si spera che il governo sostenga l'iniziativa. Gli aeroporti si stanno muovendo anche sul fronte della decarbonizzazione, tuttavia ci sono preoccupazioni a livello europeo rispetto alla disponibilità e al prezzo dei biocarburanti. Serve il supporto delle istituzioni per sostenere e incoraggiare la produzione. Il 2023 è stato un buon anno per tanti aeroporti in Italia e in Europa, con un forte recupero del lungo raggio, la parte più qualificante e preziosa del traffico aereo. I risultati sono stati al di sopra delle aspettative, nonostante l'inflazione, il caro prezzi dei biglietti aerei e le forti tensioni geopolitiche.