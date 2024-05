Panetta, cresce il consenso sul taglio dei tassi a giugno

Nella prossima riunione della Bce di giugno ci sono "le condizioni per un adeguamento della politica monetaria, l'inflazione sta scendendo in tutte le sue componenti e mi sembra sia emerso un consenso abbastanza generale sull'eventualità del taglio dei tassi". Lo ha detto il governatore di Bankitalia, Fabio Panetta, in conferenza stampa al termine del G7 Finanze. "E' vero che il mantra della Bce è si decide meeting per meeting, ma adesso finalmente questo consenso si è ampliato e anche chi aveva più riserve sta convergendo", ha aggiunto.