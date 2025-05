Nestlé contribuisce allo 0,2% del Pil italiano con 4,4 miliardi nel 2024

Il Gruppo Nestlé ha generato nel 2024 4,4 miliardi di euro di valore condiviso in Italia, corrispondente allo 0,2% del Pil nazionale, con un incremento del 5% rispetto al 2022. Per ogni euro generato nella fase di produzione, ne corrispondono 3,3 per il sistema economico italiano. Rispetto al totale del valore realizzato dall'azienda nel nostro Paese, inoltre, ben il 93% viene distribuito tra Stato, lavoratori e altre imprese della filiera.

Secondo l'analisi condotta da Althesys, nel 2024 Nestlé ha determinato ricadute dirette pari a 953 milioni di euro, indirette per un importo di 2.011 milioni di euro e indotte di 1.479 milioni di euro. Le donazioni elargite ammontano a 3,8 milioni di euro, in crescita del 12% rispetto al 2022. Il rapporto evidenzia anche che lo scorso anno il Gruppo Nestlé ha prodotto una contribuzione fiscale pari a 1,4 miliardi di euro, circa lo 0,2% delle entrate fiscali italiane nel 2024.

Importante anche il ruolo svolto dall'azienda a livello occupazionale. Ogni sua persona contribuisce a generare indirettamente 11 posti di lavoro, considerando l'indotto, per un totale di 60.000 addetti, pari allo 0,22% degli occupati in Italia nel 2024. Il Gruppo contribuisce ad erogare un totale di 1,3 miliardi di euro di salari lordi e contributi nella filiera, in aumento del 6% in confronto al 2022.