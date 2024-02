L'utile 2023 di Cnh a 2,3 miliardi, bene il quarto trimestre

Nel quarto trimestre del 2023 il gruppo Cnh Industrial, quotato a Wall street, ha registrato un utile netto di 617 milioni di dollari, pari a 0,46 dollari per azione, superiore alla stima media degli analisti, e in aumento del 4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. I ricavi sono in calo del 2% e le vendite nette delle attività industriali negative del 5%. In tutto l'anno scorso l'utile netto è a 2,38 miliardi rispetto ai 2,03 miliardi del 2022, mentre i ricavi sono a quota 24,6 miliardi (+5%). Il Cda di Cnh Industrial ha anche approvato un ulteriore programma di acquisto di azioni proprie da 500 milioni di dollari, che verrà avviato dopo il completamento dell'attuale programma di buy-back.