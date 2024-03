Lufthansa, nel 2023 l'utile vola a 1,7 miliardi (+112%)

Il gruppo Lufthansa chiude il 2023 con ricavi in rialzo del 15% a 35,4 miliardi di euro, un utile netto più che raddoppiato a 1,7 miliardi (+112%) ed un risultato operativo, Ebit rettificato, in rialzo a 2,7 miliardi da 1,5 miliardi. I passeggeri trasportati l'anno scorso sono stati 123 milioni (+20%). Si tratta del "terzo miglior risultato finanziario di sempre nella storia di Lufthansa", sottolinea il gruppo tedesco, che propone agli azionisti un dividendo di 0,30 euro per azione.