L'inflazione in Germania a luglio confermata a +2,3%

L'inflazione in Germania a luglio in seconda lettura è confermata a +2,3% su base annua, rispetto a +2,2% di giugno.Su base mensile l'indice dei prezzi al consumo sale dello 0,3%. Lo rende noto l'ufficio di statistica federale tedesca (Destatis). Il calo dei "prezzi dell'energia, in particolare, sta avendo un effetto frenante sul tasso di inflazione", afferma Ruth Brand, Presidente dell'Ufficio federale di statistica. "Continuiamo, invece, a registrare - prosegue - aumenti superiori alla media dei prezzi dei servizi".