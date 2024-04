L'advisor dei fondi in Tim conferma il voto a Labriola

Il piano di Bluebell per Tim non sposta il voto dei fondi. Il proxy advisor Iss che consiglia loro come e per quale lista votare ha recepito le nuove informazioni pubblicate dal fondo attivista che fa capo a Giuseppe Bivona. "A meno di due settimane dal giorno dell'incontro e a pochi giorni dalla chiusura delle votazioni per gli investitori istituzionali, le nostre raccomandazioni di voto rimangono invariate" scrive in un aggiornamento del report Iss. Bluebell ha annunciato ora anche che Laurence Lafont, già presente nella lista del fondo per il rinnovo del cda, sarà la candidata a ceo.