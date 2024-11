La petrolifera argentina Ypf quintuplica l'utile netto nel 2024

La compagnia petrolifera argentina Ypf ha registrato un utile netto di 2,4 miliardi di euro nel corso dei primi nove mesi dell'anno, valore di quasi cinque volte superiore rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L'aumento della redditività pari al 381,4% per cento si spiega in larga misura con la crescita delle vendite stagionali di gas e l'incremento della produzione di idrocarburi di scisto (nei bacini non convenzionali di Vaca Muerta). Solo nel terzo trimestre la produzione di 'shale oil' è stata in media di 126mila barili al giorno, in crescita del 36% rispetto allo stesso periodo del 2023. In questo modo questo tipo di raggiunge il 49% della produzione totale dell'azienda. L'utile netto tra luglio, agosto e settembre è stato di 1,3 miliardi di euro, contro il deficit di 118,7 milioni di euro registrato nello stesso periodo dello scorso anno. Complessivamente nel 2024 l'azienda ha visto crescere il fatturato del 10,9% su anno a 13,4 miliardi di euro, riducendo i costi di produzione del 3,3% nei primi tre trimestri. Il margine operativo lordo (Ebitda) è stato nei primi nove mesi di 3,7 miliardi di euro in crescita del 27,4% su anno. Cresciuto del 12% su anno l'indebitamento, che raggiunge i 7 miliardi di euro.