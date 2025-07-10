Istat, sempre più incertezza, prospettive mondiali negative

"L'incertezza associata al quadro internazionale è in ulteriore aumento. Agli annunci sulla politica commerciale Usa, soggetti a frequenti aggiornamenti, si somma l'escalation delle tensioni geopolitiche in Medio Oriente. Le prospettive di crescita della domanda mondiale, seppur in recupero, a maggio e a giugno sono ancora negative": lo scrive l'Istat nella nota sull'andamento dell'economia. Per l'Italia si segnala il mercato del lavoro "ancora solido", l'aumento dell'export nei primi 4 mesi del 2025, il Pil del primo trimestre (+0,3%) e quello acquisito per il 2025 (+0,5%).