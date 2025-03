Istat: Modifiche a tasse e benefici riducono lievemente l'equità nel 2024

Nel complesso, le modifiche al sistema di tasse e benefici messe in campo dal governo hanno avuto "un effetto contenuto sulla distribuzione dei redditi", diminuendo "in lieve misura l'equità". Lo dice l'Istat nel report sulla redistribuzione del reddito nel 2024 precisando che l'indice di Gini, che misura la diseguaglianza, aumenta di poco più di un decimo di punto, da 30,25% a 30,40%. A pesare è stato soprattutto il passaggio dal Reddito di cittadinanza all'Assegno di inclusione, che ha prodotto un impatto negativo sulle famiglie più povere, solo parzialmente compensato dal lieve effetto positivo connesso alla riforma dell'Irpef.