In Italia le nuove auto elettriche sono il 4,2% del totale

In Italia è ancora bassa la quota di auto elettriche circolanti: nel 2023 sono state circa 66.000 le nuove immatricolazioni a batteria, pari al 4,2% del totale immatricolato (1.566.448), e 69.000 quelle ibride plug-in (4,4%). Lo rivela la relazione degli Stati generali della green economy, alla fiera Ecomondo a Rimini. In Italia nel 2023 si sono raggiunte 41 milioni di auto circolanti, l'84% a benzina o diesel, e nel 2023 sono cresciute del 19% le immatricolazioni. Con 694 auto ogni 1.000 abitanti, l'Italia è il Paese europeo con più auto. Per stare nella media Ue di 560, ci dovrebbero essere 8 milioni di auto in meno. Ciononostante, l'industria automobilistica in Italia è in declino da anni, ed è scesa all'8/o posto. Sono aumentate anche le emissioni del settore, che sono passate dai 118,8 grammi di CO2 per Km del 2022 ai 119,5 grammi di CO2 per Km nel 2023.