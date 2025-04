Investitori sulla difensiva: cautela necessaria per evitare la recessione

"La situazione è molto seria e non viene detto. Un investitore, in economia reale o finanziaria, non può che essere sulla difensiva: la parola è cautela". E' l'atteggiamento che devono avere gli investitori in questo momento storico secondo Luigi Buttiglione, ex economista senior a Bankitalia, poi Bce, da anni a capo della LB Group di Lugano, ufficio studi di analisi e consulenza macroeconomica a grandi istituzioni come anche Soros, Jp Morgan, Banca Intesa.

"In questo momento c'è incertezza elevata: è il nemico peggiore dell'economia" e il rischio è che si verifichi una "coordination device", cioè "un fattore ne scatena altri e tutti insieme convergono verso la recessione". Gli operatori devono "prendere decisioni di spesa, di consumo, di investimento ma aspettano, due, tre mesi... quando tutti aspettano la spesa scende e questo porta alla recessione". Con rischi globali? "Si parla molto, a ragione, dei rischi per gli Stati Uniti; non si parla dei rischi per l'Europa, che sono maggiori".