Banco Bpm: offerta Unicredit attiva, conviene vendere sul mercato

Da lunedì i soci di Banco Bpm potranno aderire all'offerta di Unicredit ma in questo momento, per i valori sui listini azionari, converrebbe vendere sul mercato. Per ciascuna azione di Bpm consegnata, che nell'ultima seduta di Borsa valeva 9,74 euro consegnata, si ricevono 0,175 azioni UniCredit (che venerdi valevano 50,87 euro).

L'offerta resterà aperta fino al 23 giugno, nel frattempo Unicredit cerca un dialogo con il governo che ha messo dei paletti all'operazione. L'istituto guidato da Andrea Orcel ha intanto notificato il 24 aprile, come risulta sul sito della DG Competition, l'operazione di fusione progettata ai fini Antitrust europeo. Una risposta è attesa entro il 4 giugno.