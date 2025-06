Giorgetti, 'l'Italia non è più il grande malato d'Europa'

"L'Italia non è più il grande malato dell'Europa, quello da guardare con sospetto e sotto costante sorveglianza". Lo ha rivendicato il ministro dell'economia, Giancarlo Giorgetti, all'anniversario della Gdf. "È evidente - ha aggiunto- che una diffusa percezione positiva sulla affidabilità finanziaria del nostro Paese potrà contribuire anche a rendere l'Italia più appetibile per gli investitori, sia nazionali che stranieri. La nostra economia ha tante potenzialità. E una gestione della finanza pubblica seria e rigorosa che eviti sprechi a abbia chiare le priorità da perseguire, offrirà nuove opportunità di crescita per l'asset più rilevante del Paese, come giustamente ha definito l'economia nel suo intervento il Comandante Generale".