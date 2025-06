La circolazione ferroviaria sulla linea alta velocità Roma - Napoli è rallentata per un problema tecnico all'infrastruttura. Lo si legge in una nota di Fs che spiega che è in corso l'intervento dei tecnici di Rfi per ripristinare la piena funzionalità della linea. Nella nota si sottolinea che è stata potenziata l'assistenza a bordo dei treni e nelle stazioni interessate.