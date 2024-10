Folgiero: "Piano aggressivo, mantenerlo è perchè fatto bene"

"Il nostro piano è un bel piano aggressivo, quindi secondo me mantenere il piano vuol dire che l'abbiamo fatto bene", dice l'a.d. di Fincantieri, Pierroberto Folgiero, rispondendo a margine di un incontro del Canova Club. "Stiamo superando le aspettative per quanto riguarda la performance finanziaria. Dal punto di vista della performance finanziaria abbiamo superato la guidance, con una parte alta che prevede belle crescite sia dal punto di vista di volume sia dal punto di vista dei margini. Siamo molto contenti di confermarlo costantemente su base annuale". E sottolinea: "La parte finanziaria sta andando meglio del piano. Il piano l'abbiamo annunciato a Natale 2022, lo abbiamo comunicato nell'aprile 2023, quindi ha due anni mal contati e abbiamo ottenuto tutto e migliorato la parte finanziaria. E' un piano in cui c'è una bella creazione di valore per tutti, per gli azionisti, per i dipendenti, per i fornitori, per il Paese, quindi quel piano è un bel piano". L'andamento del titolo, con circa il +34% da inizio anno, riflette per Fincantieri anche che "siamo stati trasparenti su quello che avremmo fatto e su quello che pensavamo avremmo raggiunto. Abbiamo raggiunto tutto. Il titolo andava molto bene all'inizio dell'anno" ora sta avendo un andamento laterale ma "secondo me è collegato a scetticismi. Bisogna essere anche pazienti", indica Folgiero: "I mercati vogliono vedere risultati, li vogliono vedere ricorrenti, è un esercizio di mantenere promesse con pazienza. Il tempo è sempre galantuomo quando si fa comunicazione finanziaria. Non devi strappare, non devi pensare che c'è la bacchetta magica. Devi raccontare la storia dell'azienda, che è quello che abbiamo cercato di fare , e poi la devi riempire di fatti. E' un esercizio di costanza, di serietà, non credo in strappi, anzi, secondo me non sarebbe neanche buono. Noi il 30% all'inizio dell'anno l'abbiamo fatto, quindi 'so far so good' "