Fitto, onorato per l'incarico grazie a von der Leyen

"Sono onorato dell'incarico ricevuto da Ursula von der Leyen, e la ringrazio per la stima e la fiducia che mi ha voluto dimostrare con questa scelta, giunta a seguito della mia designazione da parte del Presidente Meloni e del Governo italiano" Così Raffaele Fitto in una nota. "Questa decisione rappresenta un grande riconoscimento per l'Italia, Paese fondatore da sempre in prima fila nel processo d'integrazione europea. Intendo esercitare il ruolo affidatomi, una volta concluso l'iter di approvazione della nuova Commissione, con il massimo impegno e nel pieno rispetto dei Trattati e del loro spirito, nella consapevolezza che i prossimi cinque anni saranno fondamentali per il futuro dell'Ue e dei suoi cittadini".