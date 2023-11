Export Istat, calo del 4,5% a settembre, +0,3% in trimestre L'Istat stima una contrazione degli scambi commerciali dell'Italia con l'estero a settembre 2023, più intensa per le esportazioni (-4,5%) che le importazioni (-3,1%). Export in lieve aumento (+0,3%), import in calo (-2,9%). Export in calo annuo (-6,6% in valore, -8,7% in volume). Contributi alla flessione: USA, Germania, Francia, UK.