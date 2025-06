Export in crescita nel primo trimestre 2025: Sud e Isole al top con +9,8%

Nel primo trimestre 2025, l'export registra una dinamica congiunturale positiva per tutte le ripartizioni territoriali del Paese, seppure con intensità diverse. L'Istat stima infatti una crescita congiunturale quasi a due cifre per il Sud e Isole (+9,8%), +5,4% per il Centro, +2,8% per il Nord-est e +1,4% per il Nord-ovest.

Nello stesso periodo, la crescita tendenziale nazionale in valore (+3,2%) è sintesi di dinamiche territoriali differenziate: le vendite all'estero aumentano per il Centro (+7,9%) e il Nord-est (+1,6%), sono pressoché stazionarie per il Nord-ovest (-0,2%), mentre flettono per le Isole (-9,7%) e il Sud (-2,2%).

"Per il Nord-est - osserva l'Istat - l'export torna a crescere in termini tendenziali, dopo quasi due anni, grazie alla performance positiva del Friuli-Venezia Giulia, che si deve principalmente alle maggiori vendite di mezzi di navigazione marittima. Pressoché stazionario su base annua l'export per il Nord-ovest, mentre si attenua la sua flessione tendenziale per il Sud e Isole".