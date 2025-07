Gli artigiani a Milano sono il triplo dei dipendenti Stellantis

Gli addetti nell'artigianato della provincia di Milano sono il triplo degli occupati che lavorano in tutta Italia alle dipendenze del Gruppo Stellantis. La comparazione è fatta dall'Ufficio studi della Cgia di Mestre (Venezia) come provocazione per evidenziare come l'artigianato "abbia una dimensione occupazionale nettamente superiore a quella riconducibile alla principale industria manifatturiera".

La Città Metropolitana di Milano può contare su poco più di 134mila addetti nell'artigianato, mentre la casa automobilistica dà lavoro a 43mila persone distribuite su gran parte del territorio nazionale. Per trovare una provincia dove l'artigianato abbia lo stesso numero di addetti di Stellantis - evidenzia la Cgia - dobbiamo riferirci a Genova o Varese.

A livello nazionale, le imprese artigiane sono 1,24 milioni, gli addetti 2,8 milioni e nel 2022 il comparto ha generato un valore aggiunto di 143 miliardi di euro, contro i 2,8 realizzati da Stellantis. "Nonostante ciò - sottolinea l'associazione artigiana - l'attenzione dei grandi media, dell'opinione pubblica e di buona parte della politica nazionale è quasi sempre rivolta ad analizzare l'andamento e i risultati del nostro principale gruppo automobilistico e, più in generale, delle poche grandi imprese rimaste nel Paese. Sia chiaro: è una condotta in parte giustificabile, ci mancherebbe. Tuttavia, andrebbe replicata più frequentemente anche nei riguardi delle piccole imprese e degli artigiani".

Analizzando in particolare la filiera dell'auto, le imprese artigiane italiane di questo settore sono poco più di 72.600 e gli addetti 389.000, nove volte i dipendenti del Gruppo Stellantis, che a fine 2023 erano 43mila. Molte autofficine e carrozzerie fanno parte comunque dell'indotto del Gruppo e senza la presenza di esso non esisterebbero; ma molti sono autoriparatori indipendenti o legati commercialmente ad altri produttori.

A livello provinciale - gli ultimi dati sono del 2021 - la provincia con il più alto numero di addetti artigiani presenti in questo settore è Roma, con 22.707 attività. Seguono Milano con 19.276, Torino con 19.913, Napoli con 13.091 e Brescia con 10.542. Sommando le prime due province italiane per numero di addetti artigiani nel settore dell'automotive, il numero complessivo (quasi 42.000 persone) sfiora quello degli occupati negli stabilimenti italiani Stellantis.