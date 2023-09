Deficit di 23,5 miliardi in tre anni per Nadef

I finanziamenti disponibili, considerando la differenza tra gli andamenti tendenziali e programmatici aggiornati, che includono anche l'incremento della spesa per interessi passivi conseguente al maggior disavanzo, ammontano a 3,2 miliardi nel 2023, 15,7 miliardi nel 2024 e 4,6 miliardi nel 2025, per un totale di 23,5 miliardi in tre anni, come riportato nella Relazione al Parlamento sulla Nadef. Per il 2026, invece, il saldo obiettivo prevede una correzione di 3,8 miliardi di euro rispetto all'indebitamento netto tendenziale, che consentirà di riportarlo al di sotto della soglia del 3%.