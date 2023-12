Decreto sull'agrivoltaico, via libera finale Il decreto sull'agrivoltaico mette a disposizione 1 miliardo di euro per installare 1,04 GW di energia pulita su terreni agricoli entro il 2026. Il Mase lavora per più rinnovabili, meno emissioni e più innovazione sostenibile in sinergia con l'agricoltura.