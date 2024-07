de Puyfontaine, 'Bene risultati, fiducia sul resto dell'anno'

Nel primo semestre del 2024 Vivendi registra ricavi pari a 9,052 miliardi di euro, in aumento del 92,7% rispetto al primo semestre dello scorso anno. Il risultato, spiega una nota, è principalmente dovuto al consolidamento di Lagardère (+4,193 miliardi) e alla crescita dei ricavi del gruppo Canal+ (+4,6%) e di Havas (+3,6%). A valuta e perimetro costanti i ricavi di Vivendi sono cresciuti del 5,8% rispetto al primo semestre del 2023, grazie soprattutto alla performance di Lagardère (+10,1%) e Canal+ Group (+3,2%), mentre Havas ha registrato un leggero aumento. L'utile netto rettificato di gruppo è pari a 329 milioni (o 0,32 euro per azione), rispetto ai 324 milioni registrati nel primo semestre del 2023. L'Ebitda è pari a 619 milioni di euro, in crescita di 175 milioni di euro. Nel solo secondo trimestre 2024 i ricavi si attestano a 4,7 miliardi, in crescita del 98,4% su base annua. "Forti di questi risultati, guardiamo con fiducia al resto dell'anno", ha commentato il ceo Arnaud de Puyfontaine.