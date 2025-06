Dalla Bce via libera all'Ops di Mps su Mediobanca

La Reuters annuncia il via libera da parte del consiglio di vigilanza della Bce all'offerta pubblica di scambio (Ops) di Mps su Mediobanca. L'approvazione viene indicato da fonti vicine al dossier, mentre ufficialmente Francoforte non commenta. La decisione, presa dal consiglio di vigilanza - spiega l'Agenzia - tramite la procedura scritta, attende ora la ratifica formale da parte del consiglio direttivo della Bce. Sarà poi comunicata a Mps.