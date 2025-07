Benetton, chiusa la ristrutturazione, al via il rilancio

Chiusa la fase di ristrutturazione, Benetton Group è pronta ad avviare la fase concreta di rilancio. "Essendo state completate le operazioni di ristrutturazione, come la chiusura dei negozi non profittevoli, la maggiore focalizzazione dell'approvvigionamento sul commercializzato, l'ottimizzazione delle risorse del quartier generale di Ponzano Veneto - Castrette di Villorba la riduzione dei costi generali, sono state create le condizioni per attivare concretamente il piano di rilancio", sottolinea Benetton Group, al termine di un incontro tra i vertici aziendali e le organizzazioni sindacali, svoltosi a Ponzano Veneto.