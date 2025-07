Aspi, ricavi salgono a 2,16 miliardi, gli investimenti a 1,2

Ricavi e investimenti in aumento per il gruppo Autostrade per l'Italia che nel primo semestre del 2025 ha registrato un aumento del traffico del gruppo dell'1,5% rispetto al primo semestre del 2024, ricavi operativi pari a 2,164 miliardi di euro (+63 milioni) ed un Ebitda pari a 1,277 miliardi in calo di 78 milioni di euro. Gli investimenti sono saliti ad 1,2 miliardi in aumento di 94 milioni di euro rispetto al primo semestre 2024.

L'utile netto pari a 520 milioni di euro si riduce di 33 milioni di euro rispetto al primo semestre 2024. Su base omogenea l'utile del periodo aumenta di 51 milioni di euro.

L'indebitamento finanziario netto al 30 giugno 2025 pari a 10,737 miliardi è in aumento rispetto ai 9,918 miliardi di euro al 31 dicembre 2024 per l'incremento delle passività finanziarie.

I "costi operativi netti" ammontano a 887 milioni di euro, in aumento di 141 milioni di euro rispetto al primo semestre 2024. Ed in maggiore dettaglio: i "costi di manutenzione", pari a 222 milioni di euro, sono in aumento di 17 milioni di euro rispetto al primo semestre 2024, in relazione principalmente ai maggiori interventi di ripristino effettuati da Aspi a seguito degli eventi alluvionali verificatisi nel corso degli anni precedenti; gli "altri costi esterni gestionali", pari a 172 milioni di euro, aumentano di 21 milioni di euro rispetto al primo semestre 2024 per effetto dei maggiori costi di Aspi (servizi esterni e prestazioni professionali) e di Amplia Infrastructures e sue controllate per attività verso terzi.

L'assemblea dei soci di Autostrade per l'Italia, spiega Aspi in una nota, "dando priorità al contesto degli investimenti, ha deliberato di posticipare il pagamento della seconda tranche del dividendo a valere sugli utili dell'esercizio 2024".