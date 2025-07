Orsini, tra dazi e cambio dollaro danno enorme per imprese

"Dazi al 15% tollerabili? È ovvio che qualsiasi tipo di incremento di costo che viene aggiunto alle nostre imprese in questo momento è un problema. Ma non è solo il tema dei dazi, c'è anche un capitolo che noi non dobbiamo mai scordarci, è il cambio dollaro-euro, oggi al 13,5% con la previsione che possa arrivare a marzo un 20%. Quindi un 20% di cambio più 15% di dazi sarebbe un 35%: danno enorme per le nostre imprese". Lo ha detto il presidente di Confindustria Emanuele Orsini a margine dell'assemblea di Confindustria Sardegna Meridionale a Cagliari. "Però è ovvio che da 50% a 30% a 15%, è sempre meglio il 15%", ha osservato.