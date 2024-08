Da Mediobanca bond da 750 milioni, ordini sopra 1,1 miliardi

Mediobanca ha concluso con successo il collocamento di un covered bond con scadenza a 7 anni, per un importo complessivo pari a 750 milioni di euro. Si tratta del secondo covered bond emesso dal gruppo nel 2024, si legge in una nota. Il covered bond, prezzato con cedola pari a 3% e un rendimento pari a mid swap +60 punti base, ha registrato nel corso del collocamento ordini superiori a 1,1 miliardi, il 74% dei quali provenienti dall'estero. Presenti tutti i maggiori investitori europei. Gli ordini sono arrivati, in particolare, dai paesi nordici per il 24%, dalla Germania per il 20%, oltre che dall'Italia (ordini pari al 26%).