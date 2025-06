Cinquemila metalmeccanci in corteo a Napoli

Cinquemila - secondo i sindacati - in corteo da piazza Mancini a piazza Matteotti a Napoli per rivendicare il rinnovo del contratto nazionale di lavoro. Oggi gli operai metalmeccanici di Fim Fiom e Uilm della Campania scioperano per "garantire un futuro all'industria e all'economia". A Napoli gli striscioni di Leonardo, Hitachi, Schneider, degli appalti di manutenzione dei policlinici e di tante realtà produttive in crisi. A piazza Matteotti previsti gli interventi di lavoratrici e lavoratori metalmeccanici, dei segretari generali di Fim Cisl e Uilm Campania, Giuseppe Di Francesco e Crescenzo Auriemma con le conclusioni del segretario generale Fiom Cgil, Michele De Palma.