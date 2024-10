Calderone, sui rider massima attenzione ispettori e norme Ue

"Rispetto ai fatti segnalati confermo la massima attenzione degli organi ispettivi, ribadendo il massimo impegno del governo sulla salute e la sicurezza nel luogo di lavoro, e confermo la nostra massima attenzione all'implementazione dei parametri e delle fattispecie di cui alla direttiva piattaforme". Lo ha detto - in merito al caso dei rider costretti a proseguire le consegne durante l'alluvione di Bologna - la ministra del Lavoro e delle politiche sociali Marina Elvira Calderone durante il question time alla Camera. Calderone ha garantito "grande attenzione del ministero in ordine al riconoscimento e ampliamento delle tutele dei rider" anche con riferimento alla direttiva Ue sulle piattaforme digitali di prossima pubblicazione. La ministra ha poi ricordato l'attuale normativa che in Italia determina "tutele minime" come la garanzia di una indennità integrativa non inferiore al 10% per le prestazioni lavorative svolta di notte, o durante le festività, o in condizioni meteo sfavorevoli; che obbliga il datore al rispetto delle prescrizioni in materia di salute e sicurezza nel lavoro anche in condizioni meteo avverse; che stabilisce tutele anti-discriminazione vietando le esclusioni dalle piattaforme e riduzioni delle occasioni lavoro ascrivibili alla mancata accettazione della prestazione.