Borse europee in calo, incertezza per crescita Cina e dazi Trump

Le Borse europee ancora in rosso, in vista dell'avvio di Wall Street dove i future sono in rialzo. Permane il clima di incertezza provocato dalle indicazioni di una debole crescita in Cina e dai dazi annunciati da Donald Trump. L'attenzione si concentra ora sui dati della manifattura negli Stati Uniti, all'indomani dei deludenti dati sulle immatricolazioni delle auto e con Biden che si appresta a bloccare la vendita di Us Steel a Nippon Steel.

L'indice stoxx 600 cede lo 0,2%. Seduta in flessione per Parigi (-0,7%), Milano (-0,5%), Francoforte (-0,3%), dopo il dato stazionario sulla disoccupazione. Poco mosse Madrid (+0,09%) e Londra (-0,06%). I principali listini sono appesantiti dal lusso (-1,2%) e dalle auto (-1,2%). Male anche il settore tecnologico (-0,7%), mentre si valutano gli investimenti per l'intelligenza artificiale.

Seduta positiva per le utility (+0,3%), con il prezzo che resta sopra i 50 euro. Ad Amsterdam le quotazioni cedono lo 0,4% a 50,06 euro al megawattora. Sale l'energia (+0,9%), con il petrolio poco mosso. Il Wti cede lo 0,1% a 73,06 dollari al barile. Il Brent scende dello 0,1% a 75,82 dollari. Acquisti sulle banche (+0,3%) e le assicurazioni (+0,5%).

In lieve rialzo i rendimenti dei titoli di Stato. Lo spread tra Btp e Bund è stabile a 116 punti, con il tasso del decennale italiano al 3,55% e quello tedesco al 2,39%. Sul fronte valutario l'euro passa di mano a 1,0295 sul dollaro.

A Piazza Affari scivola Stellantis (-3,2%). In netto calo anche Tim e Iveco (-1,7%), Pirelli e Stm (-1,6%). Acquisti su Saipem (+1,3%). Bene Nexi (+0,6%) e Unicredit (+0,3%), quest'ultima alle prese con l'ops su Banco Bpm (-0,2%).