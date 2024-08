Borsa: Milano tiene con l'Europa, corre Mps, bene le banche

Le Borse europee si muovono attorno alla parità dopo una partenza leggermente positiva e il crollo di diversi mercati alla vigilia: gli indici azionari del Vecchio continente ondeggiano incerti, con Piazza Affari che sale dello 0,2% in un clima che rimane molto nervoso e volatile. Lo spread Btp-Bund resta calmo attorno ai 146 punti dell'avvio, mentre sono in rialzo sui mercati telematici i rendimenti dei titoli di Stato Usa. Il dollaro è in aumento dell'1% sullo yen, con l'euro che è in leggero calo (-0,2%) sul biglietto verde a quota 1,093. Oro e petrolio piatti. Senza dati macroeconomici di grande rilievo attesi per la giornata, gli operatori guardano anche ai future sull'avvio di Wall street, al momento leggermente positivi. In questo contesto, in Borsa a Milano corre Mps (+7% a 4,67 euro) dopo i risultati del primo semestre, chiuso con un utile di 1,16 miliardi, e i target finanziari del nuovo piano. Bene anche Nexi (+2,7%) e generalmente le banche. In calo per contro tra i titoli principali Ferrari, che cede l'1,7%.