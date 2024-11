Ucraina: sfide e prospettive economiche

L'economia ucraina ha dimostrato un’importante resilienza dal punto di vista economico di fronte allo shock causato dall'invasione su vasta scala della Russia.

Questo risultato, come riporta un'analisi di Goldman Sachs, è stato possibile grazie a risposte politiche efficaci e a un'assistenza internazionale su larga scala. Tuttavia, oggi vincoli significativi – come la scarsa fiducia legata al perdurare della guerra e la crescente carenza di manodopera stanno diventando fanno presagire un cambio di scenario con un rallentamento della crescita economica, dal +4,5% nel 2024 al +2,7% nel 2025.

La statua di Lenin a Kharkiv tra i resti di un bombardamento

L'importanza dell'evoluzione del conflitto Il principale fattore determinante per il futuro economico dell'Ucraina resta comunque l'evoluzione del conflitto in corso. Le prospettive economiche dipendono in gran parte, infatti, dal perdurare del conflitto e dal magnitudo delle ostilità. In questo contesto, Goldman Sachs, delinea due scenari economici: · Scenario di base: una progressiva riduzione dell'intensità del conflitto. · Scenario di crescita ottimistica: una risoluzione rapida della guerra. Nel caso dello scenario di base, il tasso di crescita del PIL potenziale è stimato al 3%, leggermente superiore al trend pre-pandemico (2-2,5%). In uno scenario di crescita ottimistica, invece, il tasso potrebbe raggiungere il 5%. A questi scenari si aggiunge un possibile “dividendo di pace post-bellico", stimato tra il 2% e il 7% del PIL, a seconda della percezione di durabilità della pace e dei suoi effetti su investimenti e flussi migratori. Tutto questo rimane comunque un'ipotesi: delineare la crescita economica dell’Ucraina, infatti, non è semplice a causa della scarsità da quando è cominciato il conflitto e del fatto che la guerra rappresenta un fattore esogeno di grande impatto sull’economia ucraina che modifica drasticamente i conti. Inoltre, vi sono pochi parallelismi storici rilevanti da cui per prendere spunto. Le sfide strutturali e le opportunità di lungo termine Nonostante queste prospettive, l'Ucraina dovrà affrontare importanti ostacoli strutturali, tra cui il calo demografico, in gran parte legato alla migrazione. Tuttavia, questo effetto negativo potrebbe essere compensato grazie a un maggiore impegno nella lotta alla corruzione e al supporto delle riforme da parte della comunità internazionale. Un fattore cruciale per il futuro economico del Paese è rappresentato dalle prospettive di adesione all'Unione Europea. Questo processo, oltre a fornire un ancoraggio per le riforme economiche, potrebbe generare benefici in termini di investimenti e fiducia, fungendo da volano per la crescita.