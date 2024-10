La trimestrale di Netflix: ricavi +15%. Ecco le serie che hanno fatto boom

Roma, 23 ottobre 2024 – Netflix ha chiuso il terzo trimestre del 2024 con 9,825 miliardi di dollari di ricavi, registrando un aumento del 15% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e superando le aspettative iniziali. Anche il margine operativo ha fatto un balzo in avanti, arrivando al 30%, contro il 22% dello stesso trimestre nel 2023. Questi risultati positivi, presentati il 17 ottobre, proiettano un 2024 promettente, con la società che prevede di chiudere l'anno con una crescita dei ricavi del 15% e un margine operativo del 27%.

Una programmazione internazionale intrattiene gli utenti per due ore al giorno

Secondo quanto riportato da Netflix, gran parte del merito di questo successo va anche alla nuova programmazione, che ha visto il debutto di show come The Perfect Couple (che ha registrato 65,2 milioni di visualizzazioni), Nobody Wants This e Tokyo Swindlers, oltre al ritorno di serie amate come Emily in Paris e Cobra Kai. Anche sul fronte cinematografico, Netflix ha lanciato film che hanno riscosso un certo successo, tra cui Beverly Hills Cop: Axel F e Rebel Ridge. Con oltre 600 milioni di spettatori in tutto il mondo, la piattaforma punta infatti a offrire una programmazione sempre più variegata e locale, con contenuti pensati per diverse culture e lingue. Il successo di titoli in Giappone, Corea e India ne è la prova, così come il crescente interesse per le produzioni originali europee e latinoamericane. Nonostante i cambiamenti legati alla condivisione degli account a pagamento, le ore di visione per abbonato sono aumentate nei primi tre trimestri del 2024, raggiungendo circa le 2 ore di visione per membro al giorno.

Aumentano i prezzi degli abbonamenti e crescono gli utenti che scelgono la proposta con Adv

All'inizio di questo mese, Netflix ha aumentato i prezzi in alcuni paesi della regione EMEA e in Giappone, e a partire dalla scorsa settimana ha applicato l'incremento anche in Spagna e Italia. Ora, infatti, le tariffe sono: standard con interruzioni pubblicitarie che è passata da 5,49 a 6,99 al mese; la standard senza ADV da 12,99 a 13,99; mentre il premium, con possibilità di avere fino a 4 utenti e 6 download nonché una risoluzione audio e video maggiore, da 17,99 al mese è arrivato a 19,99 con un aumento di 24 euro annui. Nel frattempo, Netflix ha eliminato il piano Basic negli Stati Uniti e in Francia nel trimestre precedente, e lo stesso provvedimento è previsto anche per il Brasile nel quarto trimestre. A quasi due anni dal lancio dei piani pubblicitari, che offrono agli utenti un prezzo ridotto in cambio della visualizzazione di annunci, nel terzo trimestre 2024, oltre il 50% delle iscrizioni è avvenuta attraverso questa opzione. Inoltre, l'adesione al piano pubblicitario ha registrato una crescita del 35% rispetto al trimestre precedente.

Le prospettive finanziarie per il 2025 e la programmazione attesa per i prossimi mesi

Per il 2025, Netflix prevede di continuare su questa strada di crescita, puntando sia sull’aumento degli abbonati sia sull'espansione dei suoi servizi, tra cui il gaming e la pubblicità. L'azienda prevede un incremento dei ricavi tra l'11% e il 13%, con un margine operativo del 28%. E guardando alla programmazione dei prossimi mesi, Netflix ha in proposito il rilascio di contenuti molto attesi, tra cui la seconda stagione di Squid Game, il match di boxe tra Jake Paul e Mike Tyson, e due partite della NFL in esclusiva il giorno di Natale, con i Kansas City Chiefs contro i Pittsburgh Steelers e i Baltimore Ravens contro gli Houston Texans.