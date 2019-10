Firenze, 3 ottobre 2019 - L'inizio di una nuova era. Ci siamo. L’Osservatorio Permanente Giovani-Editori apre la ventesima edizione del progetto ‘Il Quotidiano in Classe’ con l’ospite che ne ha trasformato gli orizzonti. Tim Cook, il ceo di Apple, che ha in mano le redini del colosso fondato da Steve Jobs, oggi sarà ospite alle 17 del presidente dell’Osservatorio Andrea Ceccherini, a Firenze (con diretta streaming su Quotidiano.net), davanti a una platea straripante di studenti delle scuole medie superiori. Ci sarà con l’orgoglio di chi ha scelto di portare avanti, a livello internazionale, il progetto di alfabetizzazione mediatica dedicato ai giovani, per incoraggiare lo sviluppo del pensiero critico e per responsabilizzare gli studenti a indirizzarsi verso la buona informazione in un bombardamento di fake news.



Dopo la comunicazione ufficiale da Cupertino, il 19 marzo scorso, quando Apple rese noto di aver scelto di puntare sulle buone pratiche di formazione dell’Osservatorio, il progetto – l’unico del continente europeo fra i tre selezionati nel mondo – ha cominciato a camminare anche sulle gambe della Mela morsicata, catapultando la sua organizzazione dal panorama nazionale su un piano globale, sempre più all’avanguardia. Dopo due anni dalla sua prima partecipazione, che fece scattare subito l’idea di importare negli States un progetto capace di guardare sempre avanti, Tim Cook torna in Italia per dialogare ancora con i giovani che hanno acceso quella scintilla. E la giornata coincide con l’apertura dei festeggiamenti per il ventesimo anniversario dell’Osservatorio Permanente Giovani-Editori.



L'evento, che vedrà come sempre al centro della scena i ragazzi patrimonio del futuro, si inserisce nell’ambito di una serie di grandi incontri, intitolati '20 anni di Osservatorio Permanente Giovani-Editori: un dialogo internazionale per connettere i giovani al futuro'. Ancora nuove grandi occasioni per confrontarsi con alcuni dei più importanti rappresentanti del mondo dell’hi-tech, del publishing e con i grandi leader della Silicon Valley, ma anche con economisti, finanzieri, banchieri.



Tra gli ospiti di Andrea Ceccherini, negli ultimi anni, ricordiamo Eric Schmidt (già presidente esecutivo di Google), James Murdoch (già ceo di Century Fox e News Corp), Jan Koum (co-fondatore di WhatsApp) e Laureen Powell Jobs, per una vita al fianco del visionario Steve Jobs (fondatrice di Emerson Collective).

