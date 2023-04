Test d'accesso a Medicina, prove al via dal 13 aprile. Come funziona il Tolc Med

Roma, 4 aprile 2023 – Il grido d’allarme sulle condizioni emergenziali in cui versano tanti ospedali italiani – con i medici spesso costretti a coprire turni massacranti per far fronte alla carenza di personale e assicurare la continuità dei servizi – non ha infiacchito le speranze di migliaia di ragazzi e ragazze che sognano di indossare il camice bianco. Sarebbero oltre 70mila, infatti, gli iscritti al nuovo test di Medicina formato Tolc Med, che da quest’anno sostituisce il vecchio (e vituperato) quizzone, foriero di centinaia di ricorsi negli anni scorsi. Il termine per accedere alla prima finestra di prove online – gestite dal consorzio Cisia e programmate dal 13 al 22 aprile, a seconda dei singoli atenei – è scaduto ieri, lunedì 3 aprile, alle 14. Ma la novità di quest’anno è, tra l’altro, la possibilità di ripetere la prova: è previsto, infatti, un secondo slot a luglio (dal 15 al 25).

I posti a disposizione

I test online (al via, come detto, il 13 aprile) si svolgeranno mentre è ancora in corso la definizione dei posti effettivamente disponibili negli Atenei. Una commissione, nominata dalla ministra dell’Istruzione Anna Maria Bernini e presieduta dall’ex Rettore della Sapienza di Roma, Eugenio Gaudio, dovrebbe formulare nei prossimi giorni una proposta per migliorare l’accesso programmato alla professione medica e cercare di aumentare i posti a bando. Al momento, la disponibilità provvisoria, per i corsi in italiano, è di 14.787 posti (qualche decina in più del 2022), ma l’intenzione è di arrivare a 18–19mila. Un risultato che si potrebbe ottenere raccordando i posti a bando con le borse di specializzazione, in un orizzonte temporale esteso a 10 anni: tanti sono necessari, infatti, per completare il percorso formativo di un medico (tra laurea e specializzazione). Una sola certezza, per ora: il superamento del numero chiuso – più volte invocato da esponenti politici di entrambi gli schieramenti – è pressoché impossibile da realizzare.

Resiste il numero programmato

Sì a un aumento sostenibile dei posti a disposizione nelle università, no all’abolizione tout court del numero programmato: sarebbe questo l’orientamento del tavolo di lavoro presieduto dal professor Gaudio, che ha interpellato, nei giorni scorsi, le parti sociali interessate, dalle associazioni del personale sanitario all’Istat. “Tutti pensano che, nelle condizioni attuali del Paese, non sia possibile eliminarlo senza far crollare, da un lato, il livello della formazione e, dall’altro, il riconoscimento europeo del titolo di studio”, ha dichiarato lo stesso Gaudio.

Tolc Med e Tolc Vet: come funzionano

Sarà il consorzio Cisia, che associa 60 università italiane e vanta un’esperienza pluriennale nella somministrazione di test d’ingresso (ha gestito, solo nel 2022, quasi 300mila prove), a occuparsi del Tolc Med e del Tolc Vet, i test validi rispettivamente per l’accesso ai corsi di laurea in Medicina e Veterinaria. La prova online sarà sostenuta nelle aule universitarie e potrà essere – è la novità di quest’anno – ripetuta: a differenza del passato, quando si svolgeva in un unico giorno per tutti, il tentativo potrà essere ripetuto due volte per ciascun anno solare e ci si potrà iscrivere a partire dalla quarta superiore. Per l’immatricolazione ai corsi, tuttavia, occorrerà attendere di conseguire il diploma di scuola secondaria. Chi parteciperà a entrambe le sessioni raddoppierà le proprie chance di ammissione, poiché potrà scegliere quella in cui ha conseguito il punteggio più alto.

Come saranno organizzati i test

I Tolc Med e Vet sono articolati in sezioni disciplinari (comprensione del testo e conoscenze acquisite negli studi, biologia, chimica e fisica, matematica e ragionamento). Sono entrambi composti da 50 quesiti, differenti per il numero di domande di biologia e di chimica-fisica (15 e 15 nel Tolc Med, 12 e 18 nel Vet) e uguali per comprensione del testo (7) e matematica/ragionamento (13). Per prepararsi, oltre ai sillabi con i programmi allegati al decreto direttoriale 1107/2022, si possono utilizzare i Mooc (Massive open online courses) e le esercitazioni disponibili sul sito del Cisia.

Punteggio e graduatoria

A fine prova, ciascun candidato riceverà un report con il numero delle risposte esatte (che valgono un punto), sbagliate (che sottraggono -0,25) e non date (che contano zero ai fini del punteggio) per ogni sezione. Dopo 15 giorni, nell’area riservata del sito web del Cisia, sarà disponibile il punteggio equalizzato, parametrato sulla difficoltà delle domande. Il Ministero pubblicherà la graduatoria definitiva il 5 settembre 2023.