I supermercati preferiti dagli italiani: vince Esselunga

Roma, 18 gennaio 2025 – Ognuno di noi ha probabilmente un supermercato preferito, o perché comodo e vicino casa, o perché ha quel prodotto particolare che altrove non si trova, oppure ancora perché percepito come conveniente o per i premi della raccolta punti. In ogni caso, nessun consumatore è al 100% fedele al proprio supermercato di fiducia, perché a tutti capita di essere attirati altrove da qualche sottocosto, o da qualche offerta a tempo davvero irrinunciabile, o perché amici e parenti ci segnalano qualche peculiarità che vogliamo provare. Di tutto questo i responsabili del marketing delle tante catene presenti in Italia sono al corrente, e lottano ogni giorno per accaparrarsi acquirenti occasionali e non perdere la fiducia dello zoccolo duro dei propri clienti. Per farlo, oltre al prodotto in offerta che attira e che viene messo in bella mostra su siti, volantini e iniziative pubblicitarie, si studiano sempre nuove raccolte premi e promozioni, fidelizzando e attirando più consumatori possibile.

La classifica 2024 di Altroconsumo

In un’indagine compiuta da Altroconsumo, intervistando oltre 12mila clienti delle catene di supermercati, si è classificata al primo posto per preferenza, Esse lunga, seguita da NaturaSì e da Ipercoop. Fra i discount, vincono invece Aldi ed Eurospin. Per quanto concerne invece la spesa online, vince sempre Esselunga, preferita sia per la facilità di navigazione del sito, che per la disponibilità dei prodotti, le condizioni in cui arrivano, i tempi e l’accuratezza della consegna e il servizio clienti in caso di necessità. Al secondo posto Eurospin, al terzo Coop.

Le insegne preferite per singoli aspetti

L’aspetto che influenza di più la soddisfazione dei clienti nei confronti della loro insegna è la possibilità di risparmiare al supermercato e quindi la convenienza dei prezzi, seguita dalla soddisfazione per i prodotti e dalla qualità di quelli con il marchio del supermercato a cui, a quanto pare, i clienti tengono molto. Nello specifico:

la qualità dei prodotti premia NaturaSì,

premia NaturaSì, la convenienza dei prezzi Aldi,

dei prezzi Aldi, la qualità dei prodotti col marchio del supermercato vede al primo posto NaturaSì e Ipercoop,

vede al primo posto NaturaSì e Ipercoop, mentre il primo posto per comfort all’interno del punto vendita è appannaggio di Esselunga

è appannaggio di Esselunga ancora primo posto per NaturaSì, invece, per i tempi di attesa alla cassa.

Dalla qualità dei prodotti alla convenienza: i parametri considerati nell'indagine di Altroconsumo

Il confronto con il 2023

Le classifiche, rispetto alla precedente edizione dell’indagine, sono piuttosto stabili: le insegne sono rimaste nelle stesse posizioni generalmente; per tutte, però, Altroconsumo ha rilevato una riduzione di un punto nel giudizio finale. A incidere di più su questo calo è stato soprattutto il tempo di attesa alla cassa (quella con il personale), a quanto pare aumentato nell’ultimo anno nonostante la presenza delle casse automatiche. Scende anche l’apprezzamento per la qualità dei prodotti freschi (carne, pesce, frutta e verdura) e la soddisfazione per i prezzi. Dal 2023 al 2024 la spesa media mensile è diminuita del 5%, passando da 409 a 387 euro. Sono i nuclei più numerosi, da 5 persone in su, ad aver ridotto maggiormente la spesa (-14%).