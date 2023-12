Supermercati aperti il 24 dicembre: gli orari della vigilia di Natale per ogni catena

Roma, 23 dicembre 2023 – Quali supermercati sono aperti per la Vigilia di Natale 2023? Il 24 dicembre gli italiani "ritardatari" si apprestano a concludere le ultime corse sfrenate per acquistare i regali prima del cenone della Vigilia. Cosa fare, però, se nella dispensa manca un ingrediente fondamentale per le nostre ricette? Per non fare cattive figure, meglio prepararsi d'anticipo dando un'occhiata agli orari di tutti i supermercati. .

Pam Tutti i punti vendita Pam saranno aperti nel giorno della Vigilia, e la maggior parte dei market anticiperà l’apertura di un’ora, alle 8. Gli orari di ogni singolo supermercato si possono verificare direttamente dal sito Pampanorama.it, andando nella sezione “negozi”, inserendo il cap della città di riferimento e cliccando nella sezione “aperture straordinarie”. Penny Market Serrande alzate anche per tutti i Penny Market, che apriranno dalle 8 alle 19/19.30. Nella home del sito “pennymarket.it” è disponibile un pdf in cui sono segnati gli orari di apertura e chiusura delle singole sedi, per tutte le festività natalizie. Carrefour Nel giorno della Vigilia di Natale saranno aperti anche tutti i supermercati e ipermercati Carrefour. Qualche market anticiperà, però, la chiusura alle ore 19.30. Gli orari sono disponibili sul sito “carrefour.it”. Qui, andando sulla sezione “punti vendita e distributori” troverete le informazioni. Conad No stop nel giorno della Vigilia anche per tutti i supermercati Conad, che resteranno aperti ma senza fornire un’indicazione univoca ai clienti. Questo accade perché ogni supermercato è gestito da singole cooperative, indipendenti nella scelta degli orari. Anche in questo caso, andando su "conad.it" nella voce “negozi e volantini” potrete trovare gli orari.

Aldi Tutti i market Aldi resteranno aperti il 24 dicembre con orari standard, dalle 8.30 alle 20.30. Il Gigante I supermercati de Il Gigante saranno aperti nel giorno della Vigilia, anticipando, però, di un’ora la chiusura, alle 20. Per verificare gli orari del punto vendita più vicino, sul sito Ilgigante.net sono presenti gli orari: basta andare nella home nella sezione “punti vendita”, e cliccare su “aperture festive”. Md Aperti tutti i punti vendita Md. Anche in questo caso si può verificare direttamente dal sito mdspa.it. Coop Tutti i supermercati Coop saranno aperti il 24 dicembre, anticipando sia l’orario di apertura che di chiusura: porte aperte dalle 8 alle 19. Per una verifica ulteriore, si può accedere al sito “coop.it” e controllare gli orari cliccando su “negozi e promozioni”. Famila I supermercati Famila seguono una rotta molto simile: chiusura anticipata alle ore 19.30

Esselunga No stop nella giornata della Vigilia anche per Esselunga. Molti punti vendita anticiperanno la chiusura alle ore 20. Lidl Aperti tutti i supermercati Lidl, che anticiperanno l’orario di chiusura alle 20, anziché le 21. I dettagli sui singoli punti vendita e possibili eccezioni sono disponibili sul sito www.lidl.it, andando nella sezione “punti vendita”.

Bennet L'apertura dei supermercati Bennet non segue un modello uniforme. Per verificare se il punto vendita più vicino è aperto, è meglio consultare gli orari di apertura sul sito bennet.com, andando nella sezione “punto vendita”.