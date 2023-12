Quali supermercati sono aperti il 26 dicembre e quali sono gli orari

Roma, 25 dicembre 2023 – Quali supermercati saranno aperti il 26 dicembre? Nonostante Santo Stefano sia indicato sul calendario come una "giornata rossa", alcune catene di supermercati resteranno aperte. Per tutti coloro che potrebbero aver dimenticato qualche ingrediente per il menù del 26 dicembre, c'è, quindi, ancora qualche possibilità di salvarsi.

Quasi tutti i punti vendita manterranno gli orari regolari, una minoranza delle sedi, invece, aprirà solo mezza giornata. Gli orari di ogni singolo market si possono verificare direttamente dal sito di Pampanorama.it andando nella sezione “negozi”, inserendo il cap della città di riferimento e cliccando nella sezione “aperture straordinarie”.

Anche Penny Market alza le serrande: molti punti vendita saranno aperti mezza giornata, dalle 8 alle 13, altri faranno orario spezzato, dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle 19.30. Sul sito pennymarket.it è presente un pdf in cui sono segnati gli orari di apertura e chiusura delle singole sedi.

Ogni supermercato e ipermercato di Carrefour Italia ha orari differenti. In generale, tutti i punti vendita hanno orari flessibili, ma meglio controllare direttamente sul sito carrefour.it. Qui, andando sulla sezione “punti vendita e distributori” troverete le informazioni.

Vale lo stesso anche per Conad, i cui punti vendita non hanno un’indicazione che valga per ogni market. Questo accade perché ogni supermercato è gestito da singole cooperative, indipendenti nella scelta degli orari. Anche in questo caso, andando su "conad.it" nella voce “negozi e volantini” potrete trovare gli orari.

Il 26 dicembre la catena Aldi manterrà gli orari domenicali in tutti i punti vendita, aprendo dalle 9 alle 20.

Apre le porte al pubblico un’ora dopo rispetto alla norma, alle 8.30. Molti punti vendita de Il Gigante chiudono alle 20, altri resteranno aperti mezza giornata. Sul sito Ilgigante.net sono presenti gli orari: basta andare nella home nella sezione “punti vendita”, cercare la città desiderata e cliccare su “scheda punto vendita”.

Serrande abbassate per quasi tutti i punti vendita Md. Anche in questo caso si può verificare direttamente dal sito mdspa.it.

Chiusi il 26 dicembre tutti i supermercati Coop. Per una verifica ulteriore, si può accedere al sito “coop.it” e controllare gli orari cliccando su “negozi e promozioni”.

I supermercati Famila seguono una rotta molto simile: chiusura di tutti i punti vendita il 26 dicembre.

In stop nella giornata di Santo Stefano anche tutti i punti vendita della catena Esselunga.

Serrande abbassate anche per tutti i supermercati Lidl, che sono stati chiusi anche nel giorno di Natale.

L'apertura dei supermercati Bennet non segue un modello uniforme. Per verificare se il punto vendita più vicino è aperto, è meglio consultare gli orari di apertura sul sito bennet.com, andando nella sezione “punto vendita”.