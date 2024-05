Superbonus 10 anni, Tajani: “Perplessità sulla proposta di Giorgetti”. Ma il ministro dell’Economia: “Difendo gli interessi dell’Italia”

Milano, 10 giugno 2024 - Superbonus, tensioni sullo spalmacrediti di 10 anni. "Ho qualche perplessità sulla retroattività dell'ultima proposta del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti", ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani alla platea del Family Business Forum in corso a Lecco. "Come Forza Italia vogliamo ascoltare le imprese e le banche per capire se ci sono dei danni o se bisogna intervenire in Parlamento per fare delle proposte, fermo restando l'intervento indispensabile per fermare i danni del superbonus", ha aggiunto Tajani, dubbioso anche sul passaggio dei rimborsi da quattro-cinque a dieci anni che "forse sono troppi".

Tajani e Giorgetti in parlamento

Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, a margine di un evento, rispondendo alle perplessità del collega, ha detto: "Io ho una responsabilità e difendo gli interessi dell'Italia come ministro delle finanze. Chiaro?".

Ira di Federcostruzioni per i provvedimenti annunciati. "Danni pesantissimi per la filiera delle costruzioni, che conta 3 milioni di occupati, 40mila imprese e un valore della produzione che si aggira attorno ai 600 miliardi, se sarà confermato l’obbligo di spalmare i crediti Superbonus in 10 anni e non più su 4 per le spese sostenute nel 2024, come annunciato in questi giorni dal governo", dice la presidente Paola Marone. "Si tratta - continua - di un intervento che va ad intaccare contratti già sottoscritti e in corso di esecuzione che inevitabilmente saranno oggetto di aggravi di costi e probabili contenziosi. Un duro colpo con effetti che ricadranno a cascata su tutte le imprese della filiera impegnate nei cantieri Superbonus". E a ancora: "Comprendiamo la necessità del governo di tutela dei conti, ma ancora una volta ci troviamo di fronte a un cambiamento delle regole in corsa, senza confronto con il sistema produttivo, destinato a gettare scompiglio e panico tra cittadini e imprese che si sono affidati a una legge dello Stato e oggi rischiano di pagarne le conseguenze", conclude la presidente di Federcostruzioni.