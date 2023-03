Scuola e università, ecco quanto guadagnano i docenti

Roma, 28 gennaio 2023 - Ha sollevato polemiche la proposta del ministro dell'Istruzione e del merito Giuseppe Valditara di differenziare gli stipendi degli insegnanti in base al costo della vita nelle diverse città italiane. “Il contratto nazionale non è in discussione”, si è difeso il ministro, dopo le critiche dei sindacati. Ma mentre si comincia a parlare di salari differenziati per regione, quanto guadagnano mediamente i docenti, a partire dagli insegnanti della scuola primaria ai professori universitari? Una professoressa impegnata in classe Gli stipendi alle scuole dell'obbligo e alle superiori Considerando anche gli ultimi aumenti contrattuali – che si traducono mediamente in circa 70-80 euro lordi mensili in più per tutto il personale del comparto scuola e che sono scattati dal 1 gennaio 2023 - un insegnante della scuola primaria e dell'infanzia che si trova nella prima fascia di anzianità (0-8 anni) quest'anno guadagnerà 20.900 euro lordi annui, che al mese fanno circa 1.742 euro. Se si tolgono le tasse, resteranno in tasca circa 1.400 euro nette al mese. Un docente di scuola media o superiore quest'anno andrà a guadagnare mediamente 22.675 euro lordi annui, ovvero circa 1.889 euro al mese, che, al netto, fanno poco meno di 1.500...