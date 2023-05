L’Europa e la sfida della transizione verso la sostenibilità

L’Unione europea mira a garantire la coerenza tra la politica industriale, ambientale, climatica ed energetica per creare un ambiente imprenditoriale ottimale per la crescita sostenibile, la creazione di posti di lavoro e l'innovazione. A sostegno di ciò, la Commissione ha stabilito un programma ambizioso per trasformare l'economia dell'Ue in un'economia circolare, in cui il valore dei prodotti e dei materiali viene mantenuto il più a lungo possibile, apportando importanti vantaggi economici. La Commissione sostiene, inoltre, l'industria europea nel passaggio a un'economia climaticamente neutrale e migliora l'efficienza energetica dei prodotti attraverso la legislazione sulla progettazione ecocompatibile.

L’evento, nel contesto del Festival dello Sviluppo Sostenibile e degli incontri “Le Voci dei Libri”, esplorerà le sfide che attendono l’Europa a un anno dalle prossime elezioni del Parlamento con un dialogo tra Enrico Giovannini e Romano Prodi.