La neutralità climatica al 2030, una sfida possibile. Le nove città italiane della Missione europea si raccontano

L’Unione europea ha selezionato le 100 città dei propri Stati membri che fanno parte della Missione 100 Climate neutral and smart cities by 2030. Tra queste vi sono nove città italiane: Bergamo, Bologna, Firenze, Milano, Padova, Parma, Prato, Roma e Torino.

Le 100 città selezionate sono ora tenute a elaborare i propri Climate city contract che dovranno includere un piano generale per la neutralità climatica in tutti i settori come l’energia, gli edifici, la gestione dei rifiuti e i trasporti, insieme ai relativi piani di investimento. Questo processo dovrà coinvolgere i cittadini, gli organismi di ricerca e il settore privato.