Italiani virtuosi Sette su 10 si scoprono più attenti ai consumi

SEMPRE PIÙ ATTENTI alla sostenibilità e alle tematiche ad essa collegate ma, spesso, ancora in difficoltà a metterla in pratica con azioni concrete per creare un "circolo virtuoso". È la fotografia del rapporto tra italiani e sostenibilità scattata dalla prima edizione della ricerca "Agos Insights. I nuovi consumi sostenibili", realizzata in collaborazione con Eumetra e destinata a diventare un appuntamento annuale per monitorare le abitudini delle famiglie sul fronte green con l’obiettivo di offrire risposte adatte a supportare la transizione in chiave sostenibile. Del resto Agos, società leader nel credito al consumo, partecipata per il 61% dal Gruppo Crédit Agricole e per il 39% da Banco Bpm, fa della sostenibilità espressa dai valori di "green e prossimità" un punto fondante della propria strategia. "In un contesto in continuo cambiamento, Agos porta estrema attenzione alle nuove tendenze di consumo, per essere sempre in grado di fornire strumenti adeguati ai consumatori e rispondere alle esigenze di clienti ed aziende partner. La conoscenza approfondita del mercato, dei trend in atto e delle sue evoluzioni di medio-lungo periodo, con particolare sensibilità al tema della sostenibilità è perciò fondamentale per la nostra azienda", spiega François Edouard Drion, Managing director & Ceo di Agos. Con il progetto...