Festival dello Sviluppo Sostenibile – Gli effetti del cambiamento climatico

Gli effetti del cambiamento climatico sono non solo noti alle comunità scientifiche, ma sempre più evidenti alla collettività. Questo però non significa automaticamente che le reazioni individuali, collettive e istituzionali siano coerenti per direzione e intensità alle sfide che siamo chiamati ad affrontare.

In questo scenario chi si occupa di cultura, sia come individuo che come organizzazione, inevitabilmente si trova a giocare simultaneamente almeno tre ruoli:

come tutte e tutti, è chiamato a fare la sua parte nella realizzazione di un cambiamento generale: e quindi nello specifico deve preoccuparsi di affrontare gli effetti del cambiamento climatico (ad esempio sulla conservazione dei monumenti, delle opere, delle tradizioni) e a mitigare il proprio impatto sull’ambiente;

si occupa “per mestiere” di costruire immaginari e deve quindi partecipare alla costruzione di nuovi sguardi e approcci capaci di stimolare la consapevolezza della collettività sull’emergenza climatica, su quanto è perduto o a rischio, sull’urgenza di una reazione, sulle possibilità future;

deve necessariamente svolgere anche un ruolo di mediazione, rappresentando un terreno sicuro, pubblico e informato di confronto con il mondo della tutela dell’ambiente e della biodiversità.

La giornata - curata con la Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali che, al rapporto tra cambiamento climatico e patrimonio culturale ha dedicato attività di studio e disseminazione - è articolata su tre sessioni: gli argomenti in discussione traggono spunto dai temi evidenziati nel rapporto "Future of our pasts: engaging cultural heritage in climate action" redatto da Icomos (International council of monuments) nel 2019 per sostenere il coinvolgimento del patrimonio culturale nell'azione di contrasto al cambiamento climatico.