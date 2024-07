Bilancio di Sostenibilità 2023: risultati e obiettivi del leader italiano della trasformazione digitale

Engineering, leader italiano nei processi di digitalizzazione per aziende e Pubbliche Amministrazioni, ha recentemente pubblicato il suo Bilancio di Sostenibilità 2023, sottoponendolo per il terzo anno consecutivo a revisione da parte di Deloitte. Il documento, redatto secondo gli standard GRI (Global Reporting Initiative), evidenzia i progressi del Gruppo negli ambiti Environmental, Social e Governance (ESG).

Principali risultati ESG del 2023

Ambiente

Riduzione del 50% delle emissioni di CO2 legate ai consumi elettrici

Diminuzione del 7% delle emissioni dirette di Scopo 1

Calo del 5% dei consumi energetici del Data Center di Pont-Saint-Martin

Sociale e Governance

Ottenimento della Certificazione per la parità di genere (UNI/PdR 125:2022) per la Capogruppo

Erogazione di oltre 260.000 ore di formazione tramite l'IT & Management Academy

Raggiungimento del 32,5% di presenza femminile in azienda (perimetro Gruppo Italia)

Costituzione del comitato endoconsiliare "Controllo Rischi e Sostenibilità" (CCRS)

Strategia di sostenibilità e innovazione tecnologica

Il CEO Maximo Ibarra sottolinea come Engineering stia portando avanti un profondo processo trasformativo, ponendo le politiche di sostenibilità al centro delle strategie aziendali. L'obiettivo è utilizzare la tecnologia come strumento per:

Ottimizzare l'uso delle risorse naturali

Incentivare la produzione di energie rinnovabili

Creare ecosistemi sociali più inclusivi

Obiettivi futuri e procurement sostenibile

Engineering ha definito ambiziosi target per i prossimi anni:

Raggiungere il 35% di donne in azienda entro fine 2025 (perimetro Gruppo Italia)

Azzerare la differenza di retribuzione tra donne e uomini entro il 2026

Portare al 22% la presenza femminile nei ruoli di leadership

Il Gruppo ha inoltre avviato un percorso di procurement sostenibile in partnership con Open-es, con l'obiettivo di mappare il 25% dei Top Providers nel 2024 e il 50% nel 2025.

La pubblicazione del Bilancio di Sostenibilità 2023 conferma l'impegno di Engineering nel coniugare innovazione tecnologica, salvaguardia dell'ambiente e benessere sociale. Il Gruppo si pone come attore chiave nella creazione di ecosistemi digitali sostenibili, supportando la trasformazione del business in un'ottica di responsabilità e inclusività.